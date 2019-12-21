Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил сравнить силы российскому тяжеловесу Александру Емельяненко. Видеообращение с вызовом глава Чечни разместил в Instagram.

Как рассказал Кадыров, в мире спорта пошла мода приглашать Емельяненко на бой, вот и он решил это сделать. Глава Чечни не определился с видом спорта, в котором хочет состязаться с тяжеловесом, поэтому предложить подписчикам его выбрать.

«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте», — объяснил Кадыров.

Ранее российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в эфире шоу «Хук Вам» позвонил Емельяненко и пригласил его на поединок. Боец неоднократно высказывал готовность сразиться с Емельяненко, поэтому ведущий предложил связаться с ним прямо в эфире и решить вопрос.