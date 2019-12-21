Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

 Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

 Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы
Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

 Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

 Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы
21:22   21 Декабря 2019
Россия

Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил сравнить силы российскому тяжеловесу Александру Емельяненко. Видеообращение с вызовом глава Чечни разместил в Instagram.

Как рассказал Кадыров, в мире спорта пошла мода приглашать Емельяненко на бой, вот и он решил это сделать. Глава Чечни не определился с видом спорта, в котором хочет состязаться с тяжеловесом, поэтому предложить подписчикам его выбрать.

«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте», — объяснил Кадыров.

Ранее российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в эфире шоу «Хук Вам» позвонил Емельяненко и пригласил его на поединок. Боец неоднократно высказывал готовность сразиться с Емельяненко, поэтому ведущий предложил связаться с ним прямо в эфире и решить вопрос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#кадыров #бои #соревнования #емельяненко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...