Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал родителей 5-летней девочки, которая всю свою жизнь живет в больнице, забрать ее домой.

«Если нет медицинских противопоказаний, а их явно нет, потому что сами врачи говорят о том, что ребенка надо забрать — родители обязаны его забрать», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Ранее в издании «Медуза» появилась информация о пятилетней девочке, которая с рождения живет в больнице. Родители девочки уверены, что она неизлечимо больна и не сможет жить вне стен больницы. Они ежемесячно платят клинике около миллиона рублей и оплачивают услуги няни. В марте этого года девочку выписали из клиники и прекратили договор, но родители не забирают свою дочь.

Священник уверен, что ребенка нужно забрать домой, но сохранить медицинское наблюдение за девочкой.

Как сообщают СМИ, органы опеки намерены подать иск на родителей.

«Ребенок должен воспитываться в своей семье и только в том случае, если родители лишены родительских прав, можно думать об удочерении», – прокомментировал такое намерение Иларион.

Иларион уточнил, что об опеке можно задумываться только если родители лишены родительских прав. При этом уточнил, что если к церкви обратятся, то она готова помочь девочке, так как для церкви не бывает чужих детей.