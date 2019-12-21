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 Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы
21:52   21 Декабря 2019
Весь мир

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил в интервью программе «Вести в субботу», что урегулирование газового спора между Россией и Украиной продемонстрировало способность сторон решать сложнейшие вопросы в двустороннем формате.

Напомним, в пятницу представители РФ и Украины подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому «Газпром» и «Нафтогаз» договорятся о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований.

«Это ещё одно свидетельство того, что мы можем — при наличии политической воли, при желании — мы можем быть нормальными соседями, мы можем обо всем договариваться, разрешать самые-самые сложные проблемы», — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что Евросоюз вступил в дело и поддержал соглашение по газу, когда стороны уже подписали документ.

Козак добавил, что, судя по всему, параллельно подписанию протокол о газовом урегулировании, США ввели санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Сложилось такое глубокое убеждение, что это не оказало влияния никакого ни на украинскую сторону, ни на европейскую, ни на нас», — заявил вице-премьер.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #украина #санкции #газ

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