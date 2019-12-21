Коммунисты России рассказали, за что современные школьники полюбили Сталина

В московской школе №2053 коридоры украсили коммунистическими знаменами с изображением Ильича. А в одной из рекреаций на расписанной по мотивам детских сказок стене образовался настоящий алтарь, посвященный Иосифу Сталину. Над портретом вождя на красном полотнище красуется белая не совсем аккуратная надпись: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство».

Как Сталин очутился в школе и поклонялись ли ему дети – неизвестно. Директор школы отказалась комментировать СМИ сие убранство.

По этому случаю «Политика Сегодня» связалась с зампредом партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем. Но не сразу – Малинкович вел круглый стол, посвященный 140-летию со дня рождения Сталина.

Политик уверен, что случай с московской школой — не единичный. По всей России тысячи учебных заведений сегодня отпраздновали «важную дату».

«Сегодня на улицах Москвы появились портреты Сталина. Бюсты открываются, памятники. Все это сопровождается полемикой и спорами. Симпатии к Сталину среди современных школьников — они очевидны, потому что школьники ни чем не отличаются от людей другого возраста. Они видят все, что происходит в стране», — посетовал Малинкович.

Школьники, по мнению зампреда партии, видят много негативных явлений в мире, в политике. Есть коррупция. С ней борются. Но при Сталине-то боролись лучше! Средства были другие: «потяжелее и пожелезнее».

Однако, как подчеркнул Малинкович, дети про Сталина сейчас знают маловато. Все рассказы о счастливом детстве при нем – не более, чем глупости.

«Только не Сталин в этом виноват. Потому что сначала залечивали раны Гражданской войны, потом напали фашисты. Какое там счастливое детство? Столько людей поубивали! В том числе и детей. Потом залечивали раны после Великой Отечественной войны…», — продолжает Малинкович.

А что потом? Потом Сталина не стало.

«Зато после смерти Сталина мы до сих пор пользуемся всем тем, что нам оставил Сталин. Потому что он заложил все эти механизмы образования, науки, справедливости и промышленности, культуры. Ну и Ленин тут, конечно! Надо не забывать и о Ленине. У нас несут цветы к каждому памятнику Ленину», — напомнил политик.

Идеализированность образа Сталина – не более чем обыкновенный романтизм. Дети не понимают, что жить было тяжело. Но было ощущение справедливости. В том числе и у детей, полагает Малинкович. В школы не ездили на «мерседесах», да и «айфонов» тогда не было…

«Мы коммунисты были всегда против того чтобы из школ уходила политика. Тем более она никуда из школ не ушла. У старших школьников хотим мы или нет у них есть политические симпатии и антипатии. Они живут не безвоздушном пространстве. С какого-то возраста в этом плане школьникам нужно давать самовыразиться. Я не вижу никакой альтернативы тому, что в скором времени появится комсомольская организация в школах. Вряд ли с этим можно будет что-то сделать», — говорит политик.

Российское движение школьников или РДШ – это уровень даже не пионерского движения. Малинкович сетует, что влияние уже не то.