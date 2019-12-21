Знакомый «лубянского стрелка» рассказал о его странностях

Сергей Морозов, сосед «лубянского стрелка», знаком с ним еще со школьных времен и считает, что в СМИ о нем говорят много неправды. Каким на самом деле был стрелявший на Лубянке Евгений Манюров его товарищ рассказал ФАН.

Сосед Манюрова считает его не таким уж замкнутым человеком, хотя вспоминает, что Манюров был почти равнодушен к женщинам.

«Я даже прикалывался над ним, когда мы помоложе были. Бывает, увижу, как он стоит на балконе, зову с девушками знакомиться, он отказывается, говорит, что не хочется», — рассказывает собеседник ФАН.

Хотя добавляет, что какая-то женщина у Манюрова была, приезжала к нему ночевать и Манюров говорил, что у них любовь, но это было давно.

По словам Морозова, изгоем среди друзей в детстве Манюров не был, хоть сверстники и относились к нему немного пренебрежительно, так как он не умел кататься на велосипеде.

Собеседник ФАН рассказал, что дед Манюрова в то время был сварщиком высшего разряда, а получали они много. Но несмотря на это, питалась семья скромно.

«Мы в детстве часто ходили друг к другу в гости. У Жени дедушка был сварщик самого высшего разряда. Тогда в советское время такие получали много, деньги у него водились, я думаю. А я к ним приходил и видел, как скромно они питаются. Один раз попытались угостить меня какой-то едой, меня до сих пор воротит от одного воспоминания об этом угощении. Не понимаю, куда дед деньги девал, может копили на что-то», — рассказал собеседник.

Морозов предположил, что семья Манюровых потеряла много денег из-за девальвации рубля в девяностые годы.

Будучи подростками, товарищи часто устраивали спарринги дома, уподобляясь героям фильмов о восточных единоборствах.

По словам Морозова, после того, как он поступил в ПТУ, а Манюров остался в школе, они стали меньше общаться.

«Я и в детстве не был его другом, скорей, товарищем, а потом и вовсе как-то мало стали общаться», – поясняет Морозов.

Морозов отметил, в последнее время Манюров часто ходил по городу в камуфляже и часто ходил по окрестностям деревни Коротыгино с ружьем.

«Недавно встречаю его, спрашиваю: «Ну как, всех птиц перестрелял?», он заулыбался: «Нет, не всех», – рассказывает собеседник ФАН.

Морозов сказал, что готов отдать тысячу рублей на похороны товарища. Когда умерла мать Морозова, Манюров лично занес ему тысячу рублей на похороны. Теперь Морозов также хочет помочь и матери погибшего стрелка.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу в районе 12 дома по улице Большая Лубянка, которая находится в центре Москвы. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ, пострадали еще пятеро человек. Среди раненых оказался один гражданский. СК возбудил уголовное дело. Злоумышленника ликвидировали.