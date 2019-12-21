Поисковики нашли черный ящик самолета Ан-72, который разбился 10 октября в Конго

Поисковики нашли черный ящик самолета Ан-72, который разбился в октябре в Демократической республике Конго. Об этом сообщает местный портал Actualite.

Военный самолет Ан-72 разбился 10 декабря. На борту были четыре пассажира и четыре члена экипажа. Он вылетел из аэропорта Гомы и должен был приземлиться в Киншасе через два часа, однако через час после вылета самолет потерял связь с центром управления и пропал с радаров. Обломки самолета нашли в провинции Маниема. Черный ящик обнаружили в провинции Санкуру. По решению Совмина, на место обнаружения самописцев вылетел министр обороны и по делам ветеранов Эме Нгой Мукена.

12 октября в российском посольстве в Конго сообщили, что пилотами разбившегося самолета были граждане России: 61-летний Владимир Садовнич и 64-летний Виталий Шумаков. На борту также находился личный водитель президента ДРК.

18 октября правительство объявило, что останки жертв крушения Ан-72 доставлены в клинику в Киншасе для анализа и идентификации. 17 декабря власти уточнили, что всего было обнаружено пять тел. Но окончательное число жертв все еще неизвестно.

По мнению экспертов, причиной катастрофы могла стать перегруженность самолета