Следователи обнаружили скрытые камеры в раздевалках спортклуба Порошенко

Предположительно, найденные устройства могли использоваться для тайного получения информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского Государственного бюро расследований.

Обыски прошли в спортивном клубе «Пятый элемент», им владеет бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю», — сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной версии, оборудование могло использоваться для негласного получения информации. Когда его нашли, она могло находиться в рабочем состоянии. Следователи завели уголовное дело по признакам незаконного приобретения и использования специальных технических средств.

Накануне в украинских СМИ появились сообщения о том, что в спортклубе «Пятый элемент» прошли обыски. Затем ГБР прокомментировало информацию, стало известно, что проводились следственные действия по двум уголовным делам. Первое связано с продажей Порошенко завода «Кузница на Рыбацком», второе с возможным исчезновением носителей с секретной информацией, из так называемой ситуационной комнаты администрации президента Украины.