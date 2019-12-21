Трамп прислал письмо с намерением наладить отношения с Москвой

Президент США Дональд Трамп прислал письмо, в котором выразил готовность налаживать отношения с Москвой. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сказал он в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

10 декабря Лавров провел переговоры с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Американский президент позже назвал встречу «очень хорошей». Сообщается, что политики обсудили афганскую проблематику и ситуацию в Сирии, вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности. Лавров также отметил, что встреча прошла хорошо.