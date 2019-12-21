Около 600 ливийских террористов проходят лечение в Стамбуле после боев с ЛНА

На лечение в Турцию после боев с Ливийской национальной армией (ЛНА) отправили около 600 подконтрольных Правительству национального согласия Ливии (ПНС) террористов, получивших ранения.

Данные о количестве раненных боевиков опубликовала турецкая газета Cumhuriyet. Журналисты выяснили, что боевики ПНС размещены с переводчиками в трех стамбульских отелях. Лечение в они проходят в больницах, связанных с турецкой правящей Партией справедливости и развития.

Один из боевиков рассказал турецкому журналисту, что они несут большие потери. Кто организовал и оплатил лечение, террорист не знает.

Турция уже отмечалась своей поддержкой террористов так называемого ПНС Ливии и его «премьер-министра» Файеза Сарраджа. Известно, что Анкара переправляет в Триполи боевиков, бежавших из сирийской провинции Идлиб. Кроме того, в ливийской столице и ее окрестностях так же воюют турецкие ЧВК и ССО. Но и это не всё — триполитанских боевиков обучают военные инструкторы, присланные из Турции, а террористов снабжают вооружением и военной техникой.

На минувшей неделе Турция вовсе решила узаконить свою поддержку для ПНС. Они готовы направить свои войска на помощь бандформированиям ПНС, если их попросят.

Напомним, ЛНА продолжает операцию «Аль-Карама» по освобождение страны от террористов. Восток уже свободен, захваченным остается северо-запад Ливии и столица. Накануне было заявлено, что ливийская армия потратить на освобождение три дня.