Турецкий генерал выступил против военной поддержки террористов ПНС Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить турецких бойцов связанному с террористами ПНС Ливии. Однако экс-глава военной разведки Турции Исмаил Хакки Пекин посоветовал Эрдогану не торопиться и подготовить стратегию. Об этом сообщает ФАН.

«Сейчас не нужно отправлять в Ливию турецкие войска, но надо продумать все возможные варианты и подготовить стратегию. Пока неизвестно, что будет происходить в Ливии», — заявил генерал в комментарии Aydinlik Gazetesi.

Разведчик напомнил, что в Триполи сейчас успешно продвигается Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. Главарь так называемого Правительства национального согласия, представляющего конгломерат бандформирований, Файез Саррадж обещает Турции сохранить подписанный сторонами меморандум о Восточном Средиземноморье, но Саррадж может проиграть войну с ЛНА.

Турецкие военные готовы помогать связанному с террористами «правительству» противостоять контртеррористической операции фельдмаршала Хафтара. Ранее турецкий президент выразил готовность Анкары незамедлительно перебросить войска в Ливию, если ПНС Ливии, которое связано с террористами группировок «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ), попросит ее об этом.

ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению Ливии от террористов. В апреле 2019 года Ливийская национальная армия возобновила операцию по очистке Триполи от боевиков.

Ранее член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек скорое освобождение Триполи от террористов ПНС. Он заявил, что в скором времени Триполи полностью перейдет под контроль Ливийской Национальной Армии (ЛНА) Халифы Хафтара. А террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) придется бежать из страны.