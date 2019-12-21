СК нашел автора правок в базе допинга, но WADA поищет еще предлог для отказа в Олимпиаде

Следствие установило, что директор «Антидопингового центра» в 2006–2015 годах Григорий Родченков, ныне скрывающийся от российских следователей по программе защите свидетелей США, вносил изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — заявила она.

Также следствию известно, что Родченков передавал ВАДА альтернативные экземпляры электронного архива Московской лаборатории. Точных переданных данных пока нет. Иностранцы готовы поучаствовать в расследовании, однако они уклоняются от экспертизы представленной Родченковым версии электронной базы LIMS и допросов по уголовному делу.

В ходе работы СК, Московская лаборатория, it-специалисты в январе и апреле 2019 года провели более 5 000 биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

Член комитета Госдумы по о физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов считает, что истинную заинтересованную сторону в допинговом скандале СК обязан найти.

«Это вопрос к следственным органам. Надо им до конца разобраться с этим вопросом: с тем, чтобы найти крайнего. И применить к нему самые строгие меры наказания, потому что такие вещи с рук сходить не должны. Это должен сделать только следственный комитет», — рассказал «Политике Сегодня» парламентарий.

Подмена проб стала основание для решения ВАДА об очередном запрете для сборной России выступить на Олимпиаде, теперь в Токио. Смирнов не уверен, что ВАДА убедят доказательства СК РФ.

«Сегодня этот вопрос очень сложный. Мы можем сегодня сколько угодно гадать, но сейчас на Россию идет очень мощный накат по всем фронтам со стороны западных игроков. Потому что Россия стала очень сильным конкурентом. Она заняла достойное место. Желание у западных стран ослабить Россию есть: для этого используют любые методы в том числе и через спорт. <…> Все равно они [ВАДА] найдут способ обвинить нас: что мы не обеспечили контроль, что этот человек смог это сделать», — говорит Смирнов.

Уголовное дело против экс-главы «Антидопингового центра» завели три года назад. Родченков утверждает, что в России якобы образцы тестов хранились ночью в лаборатории, пока их «меняли» на чистые, после чего и отправляли на анализы.