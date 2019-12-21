Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона

Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва назвал газовое соглашение между Россией и Украиной поражением Вашингтона.

«Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том, что "Северный" (прим. ред. - "Северный поток -2") и "Турецкий" потоки достроены бы не были», — написал журналист у себя в Facebook.

Украинский журналист убежден, что даже несмотря на то, что России пришлось пойти на уступки в договоре с Украиной, и даже несмотря на введенные США санкции, Россия в этой ситуации выбрала меньшее из зол и осталась победителем.

«Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия», — считает Гужва.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил о том, что Россия и Украина договорились заключить новый контракт по транзиту газа сроком на пять лет. Документ планируют подписать в самое ближайшее время.

Сообщается, что Москва согласилась на пятилетний контракт, вместо однолетнего, а также «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов. В обмен на это украинская сторона должна отозвать новые претензии на 12 миллиардов долларов.

По словам Гужвы, Европа довольна разрешением конфликта, а Киев празднует победу. Но нельзя сказать, что Москва оказалась проигравшей стороной. Журналист отметил, что Москве и Киеву удалось договориться, а вот Вашингтону не удалось пошатнуть позиции России в Европе.

«А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили», – написал Гужва.

При этом журналист обратил внимание, что подписан только протокол, сам договор еще ждет подписи и за это время могут произойти изменения.