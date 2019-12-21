Ходорковский через свои СМИ продвигает фейки о затратах на ремонт «Адмирала Кузнецова»

СМИ, принадлежащие олигарху Михаилу Ходорковскому, фактически каждый день делают информационные вбросы, касающиеся России. Иногда липовые статьи остаются незамеченными, но все чаще неравнодушные пользователи разоблачают недостоверный материал. Сейчас объектом внимания стали инсинуации олигарха о затратах на ремонт «Адмирала Кузнецова», которые, якобы, должны составить 95 млрд.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»

«МБХ медиа» во главе с Ходорковским растиражировало новость, запущенную изданием «Коммерсант», что Россия якобы потратит на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором недавно случился пожар, средства в размере 95 млрд.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) полностью опроверг эту информацию.

«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», — отметил Рахманов.

Он уточнил, что пожар не оказал существенного влияния на бюджет и сроки выполнения ремонта, потому что критических повреждений судно не получило: на момент возгорания, оборудование из отсека было демонтировано. В скором времени, по словам президента ОСК, оно будет заменено на новое.

Более того, стоимость строительства нового крейсера обошлась бы в 110 млрд. А устраивать ремонт стоимостью 95 млрд, о которых пишет «МБХ-медиа», было бы нецелесообразно.

Пользователи Telegram не смогли оказаться равнодушными к этой новости. Авторы каналов не оценили распространяемые «МБХ медиа» фейки.

Они в негативном ключе оценили некомпетентность Ходорковского и его СМИ в вопросе анализа затрат на восстановление военной техники, необходимой для армии РФ.

При этом карманное издание олигарха расписало, куда бы Россия могла потратить 95 млрд, что также вызвало критику. По словам журналистов «МБХ медиа», на эти деньги можно было бы открыть 55 школ, 20 больниц или выплатить по 1,2 млн ветеранам ВОВ. Также 95 млрд – это госдолг Татарстана и дефицит бюджета нацпроектов для 10 регионов.

Другие фейки СМИ Ходорковского

Вброс о дополнительных затратах на ремонт – далеко не первый в списке фейков, принадлежащих Ходорковскому СМИ.

Например, распространение лживой новости о смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова. «МБХ-медиа» поспешили начать спекуляцию на этой теме. Якобы медработники не оказали необходимую помощь. Однако по сообщению департамента здравоохранения Москвы замредактору была оказана квалифицированная медицинская помощь. Пациент умер из-за попыток самостоятельного лечения, которые привели к необратимым последствиям.

Кроме того, была публикация о детях в Кузбассе, которые якобы падают в голодные обмороки в школах. На самом деле было зафиксировано несколько случаев, когда дети падали в обмороки, но это было по болезни и в поликлиниках.

Подобные новости подаются лишь в контексте критики действий властей, которые «довели страну до такого состояния». В противовес, в соцсетях например, публикуется информация о том, что Россия тратит деньги на налаживание жизни людей в других странах. Главная мысль очевидна – власти якобы интересует только налаживание связей во внешней политике, а не качество жизни своих граждан.

Распространение фейков – главная цель Ходорковского

Ходорковский не случайно публикует недостоверную информацию. Ему не нужна дешевая минутная слава, полученные просмотры или продвижение таким путем собственных сайтов. У олигарха есть четкая цель, к которой он идет достаточно давно. Клепание фейков помогает внести смуту в умы россиян, которые потом своими же руками смогут посодействовать расколу страны. В последствии, ими можно будет манипулировать, направляя их действия в нужное для Ходорковского русло.

За публикацию заведомо недостоверных данных в России предусмотрена ответственность. В том числе законом о фейковой информации. Поэтому стремление Ходорковского и его карманных СМИ публиковать ложные данные и вводить людей в заблуждение может привести к блокировке изданий.