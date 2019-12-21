Россия и Украина договорились продолжить переговоры по газу после праздников

Россия и Украина договорились продолжить переговоры о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

Вице-премьер пояснил, что до праздников сторонам нужно обнулить взаимные претензии, чтобы не портить отношения.

«Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное — с урегулированием всех взаимных претензий и исков», – пояснил Козак.

А уже вопросы непосредственно о прямых поставках газа стороны будут решать после новогодних праздников.

«Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему», — добавил Козак.

Вице-премьер обратил внимание, что дата переговоров еще не намечена, но «мы легкие но подъем».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» подпишет с украинским правительством мировое соглашение, предполагающие отмену претензий Антимонопольного комитета Украины.

17 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что во вторник были поданы «последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года».