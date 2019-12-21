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Трамп прислал письмо с намерением наладить отношения с Москвой

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 Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона

Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона
Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

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 Около 600 ливийских террористов проходят лечение в Стамбуле после боев с ЛНА

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18:18   21 Декабря 2019
Россия

Россия и Украина договорились продолжить переговоры по газу после праздников

Россия и Украина договорились продолжить переговоры по газу после праздников

Россия и Украина договорились продолжить переговоры о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

Вице-премьер пояснил, что до праздников сторонам нужно обнулить взаимные претензии, чтобы не портить отношения.

«Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное — с урегулированием всех взаимных претензий и исков», – пояснил Козак.

А уже вопросы непосредственно о прямых поставках газа стороны будут решать после новогодних праздников.

«Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему», — добавил Козак.

Вице-премьер обратил внимание, что дата переговоров еще не намечена, но «мы легкие но подъем».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» подпишет с украинским правительством мировое соглашение, предполагающие отмену претензий Антимонопольного комитета Украины.

17 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что во вторник были поданы «последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года».

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Автор: Алина Бранцевич
#газпром #козак #нафтогаз украины

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