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Трамп прислал письмо с намерением наладить отношения с Москвой

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 Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона

Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона
Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Турецкий генерал выступил против военной поддержки террористов ПНС Ливии

Турецкий генерал выступил против военной поддержки террористов ПНС Ливии

 Около 600 ливийских террористов проходят лечение в Стамбуле после боев с ЛНА

Около 600 ливийских террористов проходят лечение в Стамбуле после боев с ЛНА

18:09   21 Декабря 2019
Россия

Обвинения в нападении на полицейских в Апатитах предъявят четырем подросткам

Обвинения в нападении на полицейских в Апатитах предъявят четырем подросткам

Обвинения за нападение на полицейских в городе Апатиты Мурманской области будет предъявлено четырем подросткам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Два полицейских пострадали от нападения несовершеннолетних 20 декабря недалеко от дома культуры, где проходила дискотека для школьников. Как сообщает источник, изначально драка завязалась между подростками, а полицейские попытались их разнять. Школьники повалили мужчин на землю и стали пинать ногами. Прибывшие на помощь сотрудники Росгвардии задержали 10 человек.

«Лица, совершившие противоправные действия, установлены. В настоящее время их опрашивают следователи. Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью полицейских», – говорится на сайте СК Мурманска.

По факту происшествия идет проверка.

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Автор: Алина Бранцевич
#избиение #драка #полиция

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