Обвинения в нападении на полицейских в Апатитах предъявят четырем подросткам

Обвинения за нападение на полицейских в городе Апатиты Мурманской области будет предъявлено четырем подросткам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Два полицейских пострадали от нападения несовершеннолетних 20 декабря недалеко от дома культуры, где проходила дискотека для школьников. Как сообщает источник, изначально драка завязалась между подростками, а полицейские попытались их разнять. Школьники повалили мужчин на землю и стали пинать ногами. Прибывшие на помощь сотрудники Росгвардии задержали 10 человек.

«Лица, совершившие противоправные действия, установлены. В настоящее время их опрашивают следователи. Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью полицейских», – говорится на сайте СК Мурманска.

По факту происшествия идет проверка.