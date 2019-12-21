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Трамп прислал письмо с намерением наладить отношения с Москвой

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 Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона

Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона
Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

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Турецкий генерал выступил против военной поддержки террористов ПНС Ливии

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19:10   21 Декабря 2019
Общество

Митрополит считает, что верующим можно брать кредиты при способности их выплачивать

Митрополит считает, что верующим можно брать кредиты при способности их выплачивать

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что верующим допустимо брать кредит, однако только если есть возможность его выплатить. 

Однако от сомнительных банковских операций все же стоит воздержаться, отметил священнослужитель.

«В отношениях с банками нужно соблюдать большую осторожность и не идти на рискованные операции», — объяснил митрополит.

По поводу того, допустимо ли православному человеку брать кредиты, митрополит ответил, что стоит вспомнить завет Иисуса Христа о том, что «нельзя служить Богу и маммоне» и о «запрете для клириков заниматься ростовщичеством», а также о мнении святых отцов о ростовщичестве. При этом митрополит обратил внимание на то, что «если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно». 

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Автор: Галина Кандинская
#рпц #кредитование

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