Митрополит считает, что верующим можно брать кредиты при способности их выплачивать

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что верующим допустимо брать кредит, однако только если есть возможность его выплатить.

Однако от сомнительных банковских операций все же стоит воздержаться, отметил священнослужитель.

«В отношениях с банками нужно соблюдать большую осторожность и не идти на рискованные операции», — объяснил митрополит.

По поводу того, допустимо ли православному человеку брать кредиты, митрополит ответил, что стоит вспомнить завет Иисуса Христа о том, что «нельзя служить Богу и маммоне» и о «запрете для клириков заниматься ростовщичеством», а также о мнении святых отцов о ростовщичестве. При этом митрополит обратил внимание на то, что «если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно».