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17:20   21 Декабря 2019
Россия

Минфин США обсудит новые санкции с российскими партнерами

Минфин США обсудит новые санкции с российскими партнерами

Американский Минфин и европейские партнеры России проведут консультации в субботу по поводу санкций против «Северного потока — 2». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак. 

Ранее Минфин сообщил, что санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» выступают в силу. Вашингтон потребовал от компаний, которые ведут прокладку газопровода, прекратить строительство немедленно. Компания Allseas уже приостановила работу.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — заявил Козак.

Вице-премьер отметил, что после окончания консультаций станет ясна суть американских санкций — когда они наступят, в каком объеме введутся ограничения для европейских компаний, и только тогда можно будет о чем-то говорить. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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