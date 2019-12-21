Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

Глава МИА «Россия Сегодня» и по совместительству председатель Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев посоветовал при выборе вина и шампанского обратиться к винному гиду Роскачества. Об этом Киселев рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

«Обратитесь: есть винный гид Роскачества или авторский – Артура Саркисяна», — предложил глава Союза.

При этом конкретных марок Киселев не назвал. Однако посоветовал выбрать российское вино или шампанское из представленных в гидах.

«Я не советую марки вин. Возьмите российское! Но обязательно загляните в винный гид Роскачества и сразу станет легче [выбрать]», — добавил собеседник агентства.

Раннее эксперты Роскачества проверили крымские, дагестанские, краснодарские и ростовские игристые вина. Специалисты протестировали 131 марке: из них более двух третей получили высокие дегустационные оценки.

На первое место эксперты поставили розовое полусухое игристое вино «Мысхако». Оно получило 83,7 балла из 100. Второе место заняло российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании с 83 баллами. А «Бронзу» завоевало игристое полусладкое белое вино под брендом ZB. Специалисты оценили его в 82,89 балла.

Специалисты предупредили покупателей, что отличить игристое вино от «газировки», в которой много воды и ароматизаторов можно по маркеру – «винный напиток газированный». Обычно ее указывают на контрэтикетке.

На настоящем вине на бутылке будет указано, что это «игристое вино» или «российское шампанское».

На этикетке могут содержаться и маркеры «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)». Бояться их не надо: это показатель того, что напиток произвели из винограда, выращенного в конкретном регионе России.