Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

 Минфин США обсудит новые санкции с российскими партнерами

Минфин США обсудит новые санкции с российскими партнерами
Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

 США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*
Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

 Минфин США обсудит новые санкции с российскими партнерами

Минфин США обсудит новые санкции с российскими партнерами
Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

 США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*
17:21   21 Декабря 2019
Россия

Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

Глава МИА «Россия Сегодня» и по совместительству председатель Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев посоветовал при выборе вина и шампанского обратиться к винному гиду Роскачества. Об этом Киселев рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

«Обратитесь: есть винный гид Роскачества или авторский – Артура Саркисяна», — предложил глава Союза.

При этом конкретных марок Киселев не назвал. Однако посоветовал выбрать российское вино или шампанское из представленных в гидах.

«Я не советую марки вин. Возьмите российское! Но обязательно загляните в винный гид Роскачества и сразу станет легче [выбрать]», — добавил собеседник агентства.

Киселев посоветовал при выборе вина воспользоваться авторскими гидами и гидами Роскачества

Раннее эксперты Роскачества проверили крымские, дагестанские, краснодарские и ростовские игристые вина. Специалисты протестировали 131 марке: из них более двух третей получили высокие дегустационные оценки.

На первое место эксперты поставили розовое полусухое игристое вино «Мысхако». Оно получило 83,7 балла из 100. Второе место заняло российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании с 83 баллами. А «Бронзу» завоевало игристое полусладкое белое вино под брендом ZB. Специалисты оценили его в 82,89 балла.

Специалисты предупредили покупателей, что отличить игристое вино от «газировки», в которой много воды и ароматизаторов можно по маркеру – «винный напиток газированный». Обычно ее указывают на контрэтикетке.

На настоящем вине на бутылке будет указано, что это «игристое вино» или «российское шампанское».

На этикетке могут содержаться и маркеры «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)». Бояться их не надо: это показатель того, что напиток произвели из винограда, выращенного в конкретном регионе России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #шампанское #вино #новый год #киселев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...