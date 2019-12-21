- Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Об этом в субботу в передаче «большая игра» на Первом канале рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», - рассказал министр.

Напомним, 9 декабря текущего года в Париже прошел первый за последние три года саммит лидеров «нормандской четверки», в ходе которого президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии, приняли коммюнике, в котором минские соглашения* были утверждены, как базис для дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.

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