СК начал проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах

Следственный отдел по городу Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области начал проверку после инцидента с избиением сотрудников полиции подростками. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 21 декабря.

Ранее сообщалось о потасовке в Апатитах с участием полицейских и группой подростков. Инцидент произошел возле дома культуры по улице Ленина. Молодые люди подрались с правоохранителями, причинив телесные повреждения двоим из стражей правопорядка. Правоохранители попытались увезти подростков в отделение, однако те начали сопротивляться.

Отмечается, что полиции удалось установить личности лиц, которые совершили противоправные действия. На данный момент их опрашивают следователи. Пострадавших направили на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена тяжесть вреда, который был причинен здоровью правоохранителей.

Видеозапись драки была опубликована в Сети в субботу, 21 декабря.