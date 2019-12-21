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16:55   21 Декабря 2019
Весь мир

Лавров рассказал, что Трамп в письме выразил готовность продолжать диалог с РФ

Лавров рассказал, что Трамп в письме выразил готовность продолжать диалог с РФ

Президент США Дональд Трамп прислал в Кремль письмо, в котором сообщил о готовности к двустороннему диалогу для решения проблем в российско-американских отношениях.

Об этом в субботу в эфире телепередаче «Большая игра» на Первом канале рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сообщил Лавров.

Напомним, ранее США заявили о вступлении в силу санкций в отношении двух российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Лавров рассказал, что Трамп в письме выразил готовность продолжать диалог с РФ

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Автор: Александр Люблинский
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