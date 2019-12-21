Лавров рассказал, что Трамп в письме выразил готовность продолжать диалог с РФ
Президент США Дональд Трамп прислал в Кремль письмо, в котором сообщил о готовности к двустороннему диалогу для решения проблем в российско-американских отношениях.
Об этом в субботу в эфире телепередаче «Большая игра» на Первом канале рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сообщил Лавров.
Напомним, ранее США заявили о вступлении в силу санкций в отношении двух российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».