Лавров рассказал, что Трамп в письме выразил готовность продолжать диалог с РФ

Президент США Дональд Трамп прислал в Кремль письмо, в котором сообщил о готовности к двустороннему диалогу для решения проблем в российско-американских отношениях.

Об этом в субботу в эфире телепередаче «Большая игра» на Первом канале рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сообщил Лавров.

Напомним, ранее США заявили о вступлении в силу санкций в отношении двух российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».