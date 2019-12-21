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Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

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17:15   21 Декабря 2019
Весь мир

Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

Китай призвал США исправить ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться в дела КНР

Китай выразил США решительный протест за включение в оборонный бюджет поддержки протестующих в Гонконге и за военное сотрудничество с Тайванем. Китай призвал США исправить эти ошибки в оборонном бюджете и не вмешиваться во внутренние дела КНР.

«Соответствующий законопроект содержит множество пунктов, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая, они затрагивают вопрос Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, соответствующие пункты полны предубеждений и игнорируют факты, Китай в этой связи выражает острое недовольство и решительный протест», – заявил официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ю Вэньцзэ.

Представитель комитета обратил внимание, что вопрос Тайваня является исключительно внутренним делом Китая и вмешательство штатов в него вредит отношениям Китая и США.

«Мы решительно призываем США отбросить мышление времен «холодной войны», прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, немедленно предпринять эффективные меры для устранения негативного влияния», — заявил он.

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов на 2020 год с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России» .

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Автор: Алина Бранцевич
#санкции сша #кндр и сша

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