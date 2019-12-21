Пять человек погибли в результате ДТП на трассе на Алтае

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на автодороге Р-256 в Косихинском районе Алтайского края, в результате чего погибли пять человек.

Об этом сообщает краевое Главное управление МВД, отмечая, что смертельное ДТП произошло в 16.40 по местному времени, что соответствует 14.30 московского времени.

«Установлено, что женщина, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2107. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля — женщина, погибли на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что попавшая в ДТП иномарка ехала из Барнаула в направлении Бийска.

Сотрудники ГИБДД проводят по факту произошедшего проверку, устанавливая обстоятельства трагедии.