США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

Под стражей в Сирии находятся порядка двух тысяч боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, — запрещена в России — прим. ред). Об этом сообщил на брифинге в Госдепе чиновник администрации США. Также, по его словам, сейчас там около 70 тысяч их жен и детей.

Чиновник сообщил, что в 2019 году США приняли обратно восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону, также вернули 15 детей.

Сейчас в лидерах по репатриации своих граждан из Сирии – Казахстан. В страну попали сотни человек, Босния и Герцеговина репатриировала 25 своих граждан.

Напомним, ранее ФАН опубликовали показания свидетелей, которые подтвердили факт участия США в создании, поддержке и финансировании «Исламского государства». В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ. В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.