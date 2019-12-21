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 США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*
17:06   21 Декабря 2019
Сирия

США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

Под стражей в Сирии находятся порядка двух тысяч боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, — запрещена в России — прим. ред). Об этом сообщил на брифинге в Госдепе чиновник администрации США. Также, по его словам, сейчас там около 70 тысяч их жен и детей.

Чиновник сообщил, что в 2019 году США приняли обратно восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону, также вернули 15 детей.

Сейчас в лидерах по репатриации своих граждан из Сирии – Казахстан. В страну попали сотни человек, Босния и Герцеговина репатриировала 25 своих граждан.

Напомним, ранее ФАН опубликовали показания свидетелей, которые подтвердили факт участия США в создании, поддержке и финансировании «Исламского государства». В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ.  В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.

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Автор: Александра Щербакова
#сша #терроризм #сирия #иг

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