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16:48   21 Декабря 2019
Россия

Синоптики пообещали петербуржцам снег на 31 декабря

Синоптики пообещали петербуржцам снег на 31 декабря

Осенняя погода будет стоять в Петербурге до самого Нового дома. Небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов будет ожидать жителей города 31 декабря. Об этом заявил специалист «Фобоса» Михаил Леус. 

По словам Леуса, до 26 декабря в Северной столице будет пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха составит от двух до пяти градусов тепла. Небольшое похолодание ожидается 27 декабря – от нуля до плюс двух градусов с небольшими осадками в виде дождя, а вечером – снега.

Что касается субботы и воскресенья — 28 и 29 декабря — ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов. 

30 декабря ожидаются незначительные осадки и нулевая температура. И, наконец, 31 декабря, согласно прогнозам специалиста, в городе пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов. 

«Терпите последние дни этой затянувшейся осени и просите у природы зимнего чуда, и оно придет!», — заверил Леус.

Ранее стало известно, что в Москве выпадет снег на последней неделе декабря. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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