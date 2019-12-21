Женщины в Тунисе вышли на митинг против насилия

Около сотни женщин в Тунисе вышли на митинг против сексуального насилия. Все женщины вышли с прикрытыми очками или черными повязками глазами.

На протестной акции, название которой переводится как «Сыты по горло», женщины скандировали лозунги и устроили масштабный флеш-моб, призывающий судебную систему не игнорировать преступления сексуального характера и исполнили песню, в которой упомянули депутата Зухейра Махлуфа, уличенного в рукоблудии в машине возле школы.

По информации СМИ, женщины последовали примеру протестных акций в Чили, где активисты организовали кампанию по борьбе с изнасилованиями «Насильник на вашем пути».

В начале декабря несколько сотен тунисок, включая членов неправительственных организаций, уже проводили подобную протестную акцию.

Кризис в Тунисе начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. В результате регулярных террористических атак в Тунисе погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения.