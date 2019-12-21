Автор Гарри Поттера стала самым высокооплачиваемым писателем в мире

Британская писательница Джоан Роулинг – автор знаменитой серии книг про вселенную Гарри Поттера – заняла первую строчку в списке самых высокооплачиваемых авторов в 2019 году по версии журнала Forbes.

Согласно информации, опубликованной американским журналом, суммарный доход Джоан Роулинг в уходящем году составил 92 миллиона долларов – это колоссальная цифра сложилась из рекордно высоких продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продажи 2,8 миллиона экземпляров копий книг писательницы, кассовых сборов от последней экранизации ее книги и из доходов от тематических парков развлечений о Гарри Поттере.

На второй строчке рейтинга оказался американский писатель Джеймс Паттерсон, который в соавторстве с экс-президентом США Билом Клинтоном написал книгу «Президент пропал». Его доход в 2019 году составил 70 миллионов долларов.

Третье место в рейтинге заняла супруга другого экс-президента США Мишель Обама, которая получила 36 миллионов долларов от продаж своей книги «Становление».