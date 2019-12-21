Forbes рассказал о самых успешных и самых обедневших миллиардерах уходящего года

Издание рассказало, кто из предпринимателей больше всего заработал в 2019, а кто потерял больше других.

Так, больше всех в этом году заработал глава французской LVMH Бернар Арно, он же владелец торговых марок Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Его доход составил 40 миллиардов долларов.

На втором месте оказался глава корпорации Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на 22 миллиарда долларов. Завершил тройку лидеров владелец популярного бренда Zara Амансио Ортега, заработавший 17,3 миллиардов долларов.

Самыми обедневшими миллиардерами стали индийский предприниматель Азим Премжи, потерявший 14,1 миллиардов долларов, основатель компании Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос, а также председатель Essel Group Субхас Чандра, который лишился 3,4 миллиардов долларов.