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Трамп прислал письмо с намерением наладить отношения с Москвой

Трамп прислал письмо с намерением наладить отношения с Москвой

 Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона

Украинский журналист назвал соглашение между Москвой и Киевом поражением Вашингтона
Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Турецкий генерал выступил против военной поддержки террористов ПНС Ливии

Турецкий генерал выступил против военной поддержки террористов ПНС Ливии

 Около 600 ливийских террористов проходят лечение в Стамбуле после боев с ЛНА

Около 600 ливийских террористов проходят лечение в Стамбуле после боев с ЛНА

17:11   21 Декабря 2019
Весь мир

Forbes рассказал о самых успешных и самых обедневших миллиардерах уходящего года

Forbes рассказал о самых успешных и самых обедневших миллиардерах уходящего года

Издание рассказало, кто из предпринимателей больше всего заработал в 2019, а кто потерял больше других. 

Так, больше всех в этом году заработал глава французской LVMH Бернар Арно, он же владелец торговых марок Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Его доход составил 40 миллиардов долларов. 

На втором месте оказался глава корпорации Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на 22 миллиарда долларов. Завершил тройку лидеров владелец популярного бренда Zara Амансио Ортега, заработавший 17,3 миллиардов долларов.

Самыми обедневшими миллиардерами стали индийский предприниматель Азим Премжи, потерявший 14,1 миллиардов долларов, основатель компании Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос, а также председатель Essel Group Субхас Чандра, который лишился 3,4 миллиардов долларов.

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Автор: Галина Кандинская
#бизнес #forbes #финансы

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