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17:11   21 Декабря 2019
Россия

Эксперт считает проверку водителей на алкоголь и наркотики без оснований нарушением прав

Эксперт считает проверку водителей на алкоголь и наркотики без оснований нарушением прав

Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News заявил, что инициатива МВД о введении правила о том, что сотрудники дорожных служб смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики, может привести к грубому нарушению человеческих прав.

«Это сравнимо с тем, что человек просто идет по улице, а его останавливают и начинают обыскивать на виду у всей улицы на предмет наличия бомбы или оружия. По личному опыту могу сказать, что без видимых причин никакие досмотры правоохранителями в других странах мира не применяются. Если есть малейшее подозрение, то человека там просят пройти по прямой или еще что-то. И только после этого его начинают проверять по полной программе», — объяснил свою позицию собеседник издания.

Также эксперт подчеркнул, что проверять всех водителей без разбора и веских на то причин, значить просто усложнить автомобилистам жизнь.

Проект, где описаны новые правила освидетельствования автомобилей составили в МВД. Согласно документу, сотрудникам дорожных служб будет разрешено проверять всех водителей на наличие в крови спиртного или наркотических средств, об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Автор: Лев Собакин
#гибдд #мвд #российские дороги

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