Никакие санкции не помешают России реализовывать свои экономические проекты. Об этом сообщили в МИД России.

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций», — сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что американские санкции касаются даже не российских компаний, а предприятий тех стран, которые являются партнерами США.

Российский МИД уверен, что с помощью санкций Вашингтон пытается решить свои финансовые проблемы. Экономическими ограничениями Штаты хотят принудить ФРГ изменить свою газовую политику и начать сотрудничество с США.

В ведомстве выразили интерес к тому, сколько стран повинуются Вашингтону и вложатся в отрасль США, несмотря на свою собственную выгоду.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», так как хотят продавать странам Европы свой сжиженный газ, который будет обходиться партнерам вдвое дороже, чем российский.