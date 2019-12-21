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16:56   21 Декабря 2019
Россия

Санкции США не помешают России реализовывать экономические проекты – МИД РФ

Санкции США не помешают России реализовывать экономические проекты – МИД РФ

Никакие санкции не помешают России реализовывать свои экономические проекты. Об этом сообщили в МИД России.

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций», — сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что американские санкции касаются даже не российских компаний, а предприятий тех стран, которые являются партнерами США.

Российский МИД уверен, что с помощью санкций Вашингтон пытается решить свои финансовые проблемы. Экономическими ограничениями Штаты хотят принудить ФРГ изменить свою газовую политику и начать сотрудничество с США.

В ведомстве выразили интерес к тому, сколько стран повинуются Вашингтону и вложатся в отрасль США, несмотря на свою собственную выгоду.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», так как хотят продавать странам Европы свой сжиженный газ, который будет обходиться партнерам вдвое дороже, чем российский.

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Автор: Алина Бранцевич
#мид рф #северный поток-2 #санкции сша

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