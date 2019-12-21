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16:26   21 Декабря 2019
Россия

Любовь Соболь задолжала государству и бизнесу 32 миллиона рублей за выходки на митингах

Любовь Соболь задолжала государству и бизнесу 32 миллиона рублей за выходки на митингах

Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в 2019 году за свою преступную деятельность «заработала» штрафы на сумму более 32 миллионов рублей. Летом она призывала людей выходить на незаконные акции в Москве, что подлежит наказанию.

С июля по август 2019 года при участии или агитации Соболь в столице было организовано девять митингов, из них только три были согласованы с властью. Незаконные акции вылились в беспорядки, привели к порче частного и государственного имущества, а также перекрытию улиц. 

Любовь получала предостережения от прокуратуры, но игнорировала их. В итоге её пять раз привлекли к административной ответственности по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Общая сумма штрафов составила 1 миллион 230 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает причастность Соболь и к другим акциям. Навальнистку могут привлечь ещё по двух «мероприятиям».  Это увеличит общую сумму ее административной задолженности на 600 тысяч рублей.

От незаконных акций в Москве пострадали не только жители и гости города, но и для сферы бизнеса и обслуживания. Так, суд частично удовлетворил два иска ГБУ «Автомобильные дороги». По первому требованию Соболь должна выплатить почти 430 тысяч рублей, по второму – 790 тысяч. Ещё 328 и 150 тысяч за Соболь числится перед «Мосгортрансом», пишет ФАН.

Не стоит забывать и о деятельности Соболь во время борьбы за кресло депутата Мосгордумы. Тогда совместно с Алексеем Навальным и ФБК она фигурировала в судебном разбирательстве с компанией «Московский школьник», осуществляющей поставки питания для детских образовательных заведений.

«Расследование» о работе компании стоило Навальному и КО – 88 миллионов рублей. Лично Соболь, согласно судебному постановлению, обязана выплатить «Московскому школьнику» 29 миллионов 201 тысячу рублей. На данный момент общий долг Соболь в госбюджет и частным компаниям составляет более 32 миллионов рублей.

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Автор: Александра Щербакова
#соболь

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