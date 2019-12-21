Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление нового посла Украины в США Владимира Ельченко о том, что больше половины российских сотрудников в ООН являются агентами спецслужб и влияют на работу всемирной организации.

По словам крымского депутата, украинский дипломат, которому везде мерещатся агенты ФСБ и «рука Москвы» и «русский след», просто стал жертвой теории заговоров.

При этом Бальбек усомнился в целесообразности назначения Ельченко, ранее работавшего на посту постоянного представителя Украины при ООН, на должность украинского посла в США, так как подобные должности являются очень ответственными.

«Украинский посол в США стал жертвой теории заговоров. Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает «русский след» и, наверное, даже ночью ищет под подушкой «руку Москвы», — отметил депутат.

По его словам, для Украины, любые страны, которые поддерживают на международной арене Москву, автоматически становятся вассалами России, в то время, как единственно верной политикой в Киеве считают украинскую.