Толпа подростков избила полицейских в городе Апатиты Мурманской области. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Хибинформбюро».

Как пишет СМИ, случай произошел в пятницу на площади перед городским дворцом культуры, в котором проходила школьная дискотека. Подростки не захотели расходиться после окончания мероприятия, оставшись на крыльце ДК. Тогда работники учреждения вызвали полицию. В результате случилась потасовка.

Правоохранители попытались увезти молодежь в отделение, однако те начали сопротивляться, повалив полицейских на землю. Одного из сотрудников избивали толпой ногами, из-за чего тот получил сотрясение мозга. Медики подозревают еще и закрытую черепно-мозговую травму. Другому полицейскому буйные подростки несколько раз ударили кулаками по голове.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали девятерых участников драки. Молодых людей доставили в отделение полиции..