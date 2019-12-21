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16:12   21 Декабря 2019
Россия

Нападение толпы подростков на полицейских в Апатитах попало на видео

Нападение толпы подростков на полицейских в Апатитах попало на видео

Толпа подростков избила полицейских в городе Апатиты Мурманской области. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Хибинформбюро».

Как пишет СМИ, случай произошел в пятницу на площади перед городским дворцом культуры, в котором проходила школьная дискотека. Подростки не захотели расходиться после окончания мероприятия, оставшись на крыльце ДК. Тогда работники учреждения вызвали полицию. В результате случилась потасовка.

Правоохранители попытались увезти молодежь в отделение, однако те начали сопротивляться, повалив полицейских на землю. Одного из сотрудников избивали толпой ногами, из-за чего тот получил сотрясение мозга. Медики подозревают еще и закрытую черепно-мозговую травму. Другому полицейскому буйные подростки несколько раз ударили кулаками по голове. 

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали девятерых участников драки. Молодых людей доставили в отделение полиции..

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #драка #политика #полиция #общество #потасовка

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