Нападение толпы подростков на полицейских в Апатитах попало на видео
Толпа подростков избила полицейских в городе Апатиты Мурманской области. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Хибинформбюро».
Как пишет СМИ, случай произошел в пятницу на площади перед городским дворцом культуры, в котором проходила школьная дискотека. Подростки не захотели расходиться после окончания мероприятия, оставшись на крыльце ДК. Тогда работники учреждения вызвали полицию. В результате случилась потасовка.
Правоохранители попытались увезти молодежь в отделение, однако те начали сопротивляться, повалив полицейских на землю. Одного из сотрудников избивали толпой ногами, из-за чего тот получил сотрясение мозга. Медики подозревают еще и закрытую черепно-мозговую травму. Другому полицейскому буйные подростки несколько раз ударили кулаками по голове.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали девятерых участников драки. Молодых людей доставили в отделение полиции..
Подростки избили полицейских в Апатитах. Потасовка началась после прошедшей дискотеки для школьников в местном ДК. Дети не хотели расходиться, а прибывшая полиция заметила парня с банкой пива, который матерился и отказывался пройти в отделение pic.twitter.com/r8oWdlgglu— НТВ (@ntvru) December 21, 2019