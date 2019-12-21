В правительстве РФ напомнили, что пока не снизили нештрафуемый порог скорости

Правкомиссия по безопасности дорожного движения рассматривала меры безопасности на дорогах, но нештрафуемый порог скорости не снизила, так как окончательное решение может быть принято только после проработки мнений всех сторон и подписи главой РФ.

«Однако правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения не принимает решения, создающие правовые нормы, и не может напрямую вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты дорожного движения», – сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

20 декабря Акимов заявил, что в России будет понижен нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

Депутаты «Единой России» не поддержали инициативу снизить нештрафуемый порог скорости, так как считают его лишним поводом штрафовать большое количество людей. В партии подчеркнули,что большинство граждан выступили против инициативы, поэтому и фракция не поддерживает проект.