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Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

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 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

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 США насчитали две тысячи своих пособников из числа арестованных в Сирии террористов ИГ*

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15:33   21 Декабря 2019
Россия

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России по решению налоговой службы Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Чернышев и его компании оформлены в Санкт-Петербурге. Вероятно, причиной заморозки счетов стали подозрительные финансовые операции. По данным Mash, спортсмен не занимается решением проблемы, посвящая все свое свободное время на помощь супруге Анастасии Заворотнюк в борьбе с болезнью.

Вчера стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» задолжала за услуги ЖКХ около 45, 7 тысяч рублей. Актриса не платила за «коммуналку» за квартиру в Москве, которая находится на улице Улофа Пальме.

О болезни 48-летней Заворотнюк стало известно в октябре. Тогда родственники Анастасии подтвердили, что актриса проходит курс лечения. У супруги Чернышева был диагностирован рак мозга. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #заворотнюк #чернышов

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