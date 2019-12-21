Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России по решению налоговой службы Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Чернышев и его компании оформлены в Санкт-Петербурге. Вероятно, причиной заморозки счетов стали подозрительные финансовые операции. По данным Mash, спортсмен не занимается решением проблемы, посвящая все свое свободное время на помощь супруге Анастасии Заворотнюк в борьбе с болезнью.

Вчера стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» задолжала за услуги ЖКХ около 45, 7 тысяч рублей. Актриса не платила за «коммуналку» за квартиру в Москве, которая находится на улице Улофа Пальме.

О болезни 48-летней Заворотнюк стало известно в октябре. Тогда родственники Анастасии подтвердили, что актриса проходит курс лечения. У супруги Чернышева был диагностирован рак мозга.