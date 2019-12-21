Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что выделенные США деньги Киев собирается потратить на летательное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

«На следующий год США выделяют Украине 300 миллионов (долларов) военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты», — написал Загороднюк в своем Telegram-канале.

17 декабря власти США одобрили оборонный бюджет на 2020 год, в котором заложены расходы на санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военную помощь Украине.

Ранее глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что считает американские санкции против «Северного потока -2» и военную помощь Украине от США лучшим предновогодним подарком.