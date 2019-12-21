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Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

 Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

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15:27   21 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что выделенные США деньги Киев собирается потратить на летательное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

«На следующий год США выделяют Украине 300 миллионов (долларов) военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты», — написал Загороднюк в своем Telegram-канале.

17 декабря власти США одобрили оборонный бюджет на 2020 год, в котором заложены расходы на санкции против «Северного потока — 2», «противодействие России» и военную помощь Украине.

Ранее глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что считает американские санкции против «Северного потока -2» и военную помощь Украине от США лучшим предновогодним подарком.

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Автор: Алина Бранцевич
#минобороны украины #санкции сша

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