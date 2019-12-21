Беглов поддержал идею открыть в Петербурге Генконсульство Молдавии

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился в субботу с президентом Молдавии Игорем Додоном и заявил, что поддерживает его идею открыть в Северной столице молдавское Генконсульство.

О встрече Беглова и Додона в Петербурге сообщает информационное агентство «Невские новости», отмечая, что на встрече стороны обсудили инициативу молдавского лидера об открытии в Петербурге Генерального консульства Молдавии и петербургский градоначальник ее полностью поддержал.

По словам Беглова, открытие молдавского Генконсульства поможет решить проблемы граждан Молдавии, проживающих в Санкт-Петербурге.

При этом, как отмечает издание, Игорь Додон заявил, что сотрудничество Молдавии и Петербурга приводит к росту экономических показателей. В частности, он отметил, что в 2018 году товарооборот между Молдавией и Петербургом вырос на 36%, а в уходящем 2019-м – на 37%, благодаря поставкам в Северную столицу молдавских фруктов и овощей, а также экспорту продукции машиностроения.

В завершение встречи молдавский лидер пригласил Беглова в гости, а петербургский губернатор в ответ пригласил его на празднование 75-летия Победы в мае 2020 года.