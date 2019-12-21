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 Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя
14:51   21 Декабря 2019
Сирия

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия может остаться без гуманитарной поддержки уже с 10 января. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, 20 декабря состоялось заседание Совбеза ООН по вопросам доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Резолюция России в свою очередь не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, к общему решению не пришли.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в этой истории нет победителей, только проигравшие – это сирийские граждане. Он подчеркнул, что Москва не отказывалась от предоставления гумпомощи и была готова к продлению резолюции.

С 2014 года действует режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию. Он лежит через линии фронта и погранпереходы. Механизм продлевали каждый год, что будет в будущем – пока неясно.

Проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи подготовили Россия, а также совместно Бельгия, Германия и Кувейт. Авторы изначально дали понять, что не поддерживать друг друга.

Так, Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле.

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Автор: Алекандра Щербакова
#сирия

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