Глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что считает американские санкции против «Северного потока -2» лучшим предновогодним подарком. При этом несколько европейских стран, на которых и отразятся ограничения, высказались против действий США.

Председатель правления «Нафтогаз Украины» написал о том, что несказанно рад введенным санкциям, в Facebook. К записи он прикрепил новость о том, что Дональд Трамп подписал соответствующий документ.

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев.

Глава компании к своему посту также прикрепил сообщение о том, что компания Allseas, которая участвует в строительстве газопровода, приостановила свою работу.

После подписания президентом США законопроекта, Минфин страны сделал заявление о том, что ограничения вступают в силу немедленно, поэтому все компании в кратчайшие сроки должны прекратить строительство.