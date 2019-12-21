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15:04   21 Декабря 2019
Весь мир

Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

Глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что считает американские санкции против «Северного потока -2» лучшим предновогодним подарком. При этом несколько европейских стран, на которых и отразятся ограничения, высказались против действий США.

Председатель правления «Нафтогаз Украины» написал о том, что несказанно рад введенным санкциям, в Facebook. К записи он прикрепил новость о том, что Дональд Трамп подписал соответствующий документ.

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев.

Глава компании к своему посту также прикрепил сообщение о том, что компания Allseas, которая участвует в строительстве газопровода, приостановила свою работу.

После подписания президентом США законопроекта, Минфин страны сделал заявление о том, что ограничения вступают в силу немедленно, поэтому все компании в кратчайшие сроки должны прекратить строительство.  

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #нафтогаз #северный поток - 2 #американские санкции

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