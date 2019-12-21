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15:09   21 Декабря 2019
Политика

СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на десятки миллионов рублей

СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на десятки миллионов рублей

Специальный летный отряд «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на сумму более 45 миллионов рублей. Об этом стало известно в субботу, 21 декабря, из информации в картотеке Арбитражного суда Москвы. 

Отмечается, что иск поступил в суд в пятницу, 20 декабря. Пока он не был принят к производству, основания исковых требований тоже еще неизвестны.

Ранее портал госзакупок сообщал, что СЛО «Россия» намерен заключить с «Аэрофлотом» договор на перевозку высших должностных лет и официальных делегаций до конца следующего года.

Известно, что на соответствующий тендер с начальной стоимостью контракта, составляющего почти семь миллиардов рублей, подал только «Аэрофлот». При этом заявка российского авиаперевозчика была признана соответствующей требованиям.

Согласно сообщению на портале госзакупок, участник, с которым планируется заключить договор, — публичное общество «Аэрофлот-российские авиалинии».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #аэрофлот #политика #общество #сло россия

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