Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочий объезд в Московском районе и проверил процесс реставрации исторического здания культурно-досугового центра «Московский».

Уже 16 лет в КДЦ улучшают кабинеты, классы, а также создают более комфортные условия для творческих личностей. Но при этом двери центра всегда остаются открытыми.

«Ну и конечно центр – для нас это очень важно. Там люди серебряного возраста могут тоже получить навыки английского языка, изучить компьютерные программы. Сегодня там проходит елка, сегодня и детишки туда пришли за подарками», – рассказал Беглов «Невским новостям».

Здание построили в 1931 году. На сегодняшний день оно сохранило свой привычный облик. Центр признали памятником культуры XX века и включили в единый госреестр объектов культурного наследия.

Администрация города активно улучшает состояние здания с 2007 года. В 2015 году решили отреставрировать все фасады здания.

В процессе ремонта в 2017 году строители наткнулись на фрагменты металлической обшивки со скрещенными серпом и молотом и решили его воссоздать советский символ.

Центр «Московский» считается одним из самых востребованных в Петербурге и является обладателем премии «Гран-При».