Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в субботу, что половина российских дипломатов, работающих в Организации Объединенных Наций «тайно или явно» работают на ФСБ.

Своим предположения на этот счет Ельченко в субботу высказал в интервью изданию «Укринформ».

«Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН», — заявил посол, добавив, что Россия, использует этих людей, чтобы оказывать скрытое влияние на работу ООН.

Также Ельченко отметил, что Россия, являясь постоянным членом Совета безопасности ООН, имеет в организации большой авторитет.

«Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Те 20–23 страны, которые голосуют в унисон с Россией, на 100% зависят от нее», — подчеркнул украинский дипломат, отнеся к этим странам Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, Судан, Мьянму, Камбоджу и ряд других государств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря подписал указ о снятии Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и о назначении его послом Киева с Соединенных Штатах Америки.