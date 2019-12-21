Трамп объявил, что США потратят 40 миллионов долларов на создание космических войск
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что 40 миллионов долларов из госбюджета пойдут на создание космических войск, которые первоначально будут состоять из двухсот человек.
Такое заявление американский лидер сделал в рамках церемонии подписания военного бюджета, на который страна в следующем году выделит 738 миллиардов долларов.
«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы"», - сказал Трамп, трансляцию с места событий вел телеканал Fox News.
Донлаьд Трамп также объявил, что во главе войск встанет генерал ВВС США Джон Рэймонд. Состоять войска будут первоначально из двухсот человек, а на их создание и обслуживание планируется потратить 40 миллионов долларов.
Проект американского оборонного бюджета был одобрен сенатом США во вторник, 17 декабря. В бюджете предусмотрены санкции против «Северного потока — 2», а также пункты о создании Космических войск, модернизации и разработке гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.