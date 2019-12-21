Ведущий «Модного приговора» посоветовал россиянам наряд на Новый год

Историк моды, искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев посоветовал, в каком наряде встречать Новый год. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Говорит Москва».

По словам Васильева, цвет 2020 года — синий. Он порекомендовал женщинам встречать новый год в платье такого цвета с подкладными плечами, подчеркнув, что самым модным аксессуаром будут блестки.

Что касается мужчинам, им ведущий программы «Модный приговор» посоветовал надеть синий пиджак или бабочку.

«С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе», — подчеркнул он.

Согласно данным исследовательского и информационного центра по цвету Pantone, цветом 2020 года стал классический синий. При этом цветом 2019 года был «живой коралл».