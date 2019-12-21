Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»
Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

 Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН
Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

 Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»

Беглов проверил ход реставрации исторического здания КДЦ «Московский»
Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

Киев рассказал, на что потратит деньги из оборонного бюджета США

 Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН

Украинскому послу в США померещились агенты российских спецслужб в ООН
Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Северного потока — 2» лучшим новогодним подарком

 Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя

Сирия рискует остаться без гумпомощи по итогам заседания Совбеза ООН – Небензя
14:34   21 Декабря 2019
Россия

Ведущий «Модного приговора» посоветовал россиянам наряд на Новый год

Ведущий «Модного приговора» посоветовал россиянам наряд на Новый год

Историк моды, искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев посоветовал, в каком наряде встречать Новый год. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Говорит Москва». 

По словам Васильева, цвет 2020 года — синий. Он порекомендовал женщинам встречать новый год в платье такого цвета с подкладными плечами, подчеркнув, что самым модным аксессуаром будут блестки. 

Что касается мужчинам, им ведущий программы «Модный приговор» посоветовал надеть синий пиджак или бабочку. 

«С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе», — подчеркнул он.

Согласно данным исследовательского и информационного центра по цвету Pantone, цветом 2020 года стал классический синий. При этом цветом 2019 года был «живой коралл». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #васильев #новый год #модный приговор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...