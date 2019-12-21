Эксперт раскрыл способ достроить Nord Stream 2 в обход санкций США

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович напомнил, что у «Газпрома» есть 150-метровое судно, которое может помочь достроить газопровод. Об этом он рассказал ФБА «Экономика сегодня».

Компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», уже приостановила строительство газопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США. Митрахович считает, что это может задержать строительство газопровода, однако не повлечет за собой полную остановку окончания международного проекта.

У «Газпрома» есть 150-метровое судно «Академик Черский», которое построили для ведения трубоукладочных работ, однако судно можно использовать и как кран для тяжелых конструкций, и таким образом довести до конца строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, не оглядываясь на санкции американской стороны.

«Оно может быть использовано не только как укладочное судно, но и как кран для монтажа тяжелых конструкций. Поскольку Россия еще ни разу не реализовывала настолько крупные проекты, могут возникнуть некоторые затруднения. Но так как участок, который осталось доделать, мало протяженный, «Академик Черский» сможет пройти его», – уверен Митрахович.

Проект «Северный поток - 2» предполагает две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров пролягут от побережья России до Балтийского моря. Украина, Польша, Литва Латвия и США активно выступают против строительства газопровода, так как по их мнению проект угрожает национальной безопасности Европы. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Между тем в поддержку газопровода выступают Германия и Австрия. Правительства этих стран в унисон заявляют, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, а Россию сделает надежным поставщиком ресурса.