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14:30   21 Декабря 2019
Россия

Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку в Баку

Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку в Баку

Пассажирский лайнер, принадлежащий российской авиакомпании Azur Air, совершил в субботу вынужденную посадку в международном аэропорту Баку «Гейдар Алиев».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей бакинского аэропорта.

Как отмечается, российский борт направлялся в Москву из индийского штата Гоа. Что именно стало причиной экстренной посадки скамолета в Баку, к настоящему моменту не уточняется.

«Самолет авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Гоа — Москва, запросился на посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Посадка успешно была совершена в 11:05 по бакинскому времени (10:05 по московскому времени)», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что всех пассажиров разместили в Международном аэропорту «Гейдар Алиев», им предоставят напитки и еду. Как ожидается для продолжения полета авиакомпания пришлет за пассажирами другой борт.

 

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Автор: Александр Люблинский
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