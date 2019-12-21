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14:02   21 Декабря 2019
Россия

Экстремист Жуков стал героем «Фигурантов» как новая икона антироссийской «оппозиции»

Экстремист Жуков стал героем «Фигурантов» как новая икона антироссийской «оппозиции»

Фигурантам «московского дела», участвовавшим в массовых беспорядках в столице в июле 2019 года, посвятили фильм. Картину, с явными элементами художественного вымысла выдаваемыми за «факты», подготовила «Новая газета».

Nation News. напомнили общественности, что в ленте представлены исключительно жертвы «ужасного тоталитарного режима». Впрочем, «Новая газета», которой свойственно искажать факты, вновь не отступило от привычной специфики. События выставили в выгодном для своих спонсоров свете.

Документальная, как заявлено, лента, всё же полна типичных художественных приёмов для выдавливания зрительской слезы. На кадрах и плачущие в зале суда матери, и невесты, и даже тоскующие в одиночестве псы.

По традиции издание не делает акцент на реальных правонарушениях, совершенных задержанными. Авторы пытаются показать «жестокость» российских властей, не дающих голоса оппозиции.

Безусловно, главный герой киноленты – новая икона российской оппозиции – Егор Жуков. Напомним, он приговорен к трем годам условно по обвинению в экстремизме.

Создатели фильма не отрицают, что молодой либертарианец проходил обучение на американских лидерских курсах и даже показывают некоего «ученика» Жукова. Он рассказывает, что смыслом жизни его «наставника» стало желание «изменить Россию».

Конечно, не мог не засветиться и главный редактор «Новой». Дмитрий Муратов поведал историю о «подставном» Егоре Жукове. По версии газеты, этого «похоже одетого» человека использовали следователи, чтобы обвинить начинающего оппозиционера в призывах к беспорядкам. Стоит отметить, что основные доказательства авторов – отсутствие часов у «подставного» Жукова и отличие в цвете кроссовок.

Экстремист Жуков стал героем «Фигурантов» как новая икона антироссийской «оппозиции»

«Расследователи» подставили под сомнение и заключение государственного эксперта по делу Жукова в части призывов к «любым формам» действий, направленных против власти. Так, приглашенный «Новой» лингвист заявил, что такая формулировка не соответствует действительности, на основании, что определение слова «протест» из Большого толкового словаря русского языка, в котором не содержится понятие «насильственный» и не обращает внимания на то, что в заключении государственного эксперта речь идет о «любых формах политического протеста».

Экстремист Жуков стал героем «Фигурантов» как новая икона антироссийской «оппозиции»

Напомним, ранее СМИ выяснили, что «Новая газета» сотрудничает с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Таким образом, становится очевидным факт заказного характера публикаций этого издания и в том числе создания фильма «Фигуранты». СМИ также указывали, что Егор Жуков мог пройти «кастинг» у Ходорковского на роль новой «оппозиционной иконы».

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Автор: Александра Щербакова
#жуков #беспорядки #новая газета

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