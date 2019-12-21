Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться

Цена на транзит российского газа через Украину вырастет из-за снижения объемов прокачки, стороны с этим согласны. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает в субботу РИА Новости.

«Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор», — сказал он на брифинге в субботу.

Он подчеркнул, что у сторон есть четкое понимание, что тариф будет расти.