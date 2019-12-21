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14:26   21 Декабря 2019
Политика

Американские СМИ сообщили, что США убрали из законопроектов пункт о военной помощи Киеву

Американские СМИ сообщили, что США убрали из законопроектов пункт о военной помощи Киеву

Американское издание The Washington Post сообщило со ссылкой на пятерых представителей правительства и Конгресса, что администрация США заставила демократов под угрозой президентского вето убрать из законопроектов пункт о военной помощи Киеву.

Представители американской администрации высокого ранга, по данным издания, надавили на демократов и заставили их убрать из пакета финансовых законопроектов работы правительства в наступающем году требования о выделении военной помощи Украине. 

Так, представители Демократической партии намеревались включить в законопроект требование о том, чтобы Белый Дом выделил порядка 250 миллионов долларов для оказания военной поддержки Киеву. В таком случае военная помощь должна была бы направиться в Киев в течение 45 дней после подписания документа Дональдом Трампом. Такой ход демократов был направлен на то, чтобы не допустить очередной заморозки этих средств, как произошло в 2019 году. 

Однако, пишет The Washington Post, администрация раскритиковала это предложение и пригрозила тем, что президент США пойдет на вето, а это приведет к приостановке работы правительства из-за отсутствия согласованного финансирования. В результате давления демократы пошли на уступки и убрали требование из законопроекта и его одобрили в двух палатах Конгресса.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #конгресс

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