Немецкий депутат призвал Россию, Германию и ЕС не допускать шантажа со стороны США

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд призвал Россию, Германию и Евросоюз не допускать шантаж со стороны США в связи с санкциями против «Северного потока- 2».

«Санкции являются частью Закона об оборонном финансировании. Это уже показательно и демонстрирует агрессивный характер. Даже федеральное правительство и германская экономика критикуют американские санкции. Это правильный сигнал Вашингтону. Это создает новый конфликтный потенциал между Германией и США», — заявил немецкий парламентарий.

21 декабря Минфин США опубликовал разъяснение, сообщая, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу и США требуют от компаний немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

«Я надеюсь, что Германия, Россия и другие страны ЕС не допустят шантаж и продемонстрируют единство. Это было бы хорошим примером демонстрации единства и признаком евразийского сотрудничества», — добавил Шлунд.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина активно выступает против строительства, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа, как и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

17 декабря Сенат США подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который уже заложены расходы на санкции против «Северного потока - 2» и «противодействие России».